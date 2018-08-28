Московские власти пожаловались в прокуратуру на призывы Навального к участию в акции 9 сентября

Мэрия Москвы пожаловалась на сторонников Алексея Навального в Мосгорпрокуратуру из-за их призывов приходить в день выборов 9 сентября на несогласованную акцию. Об этом сообщат Интерфакс со ссылкой на представителя департамента региональной безопасности Елену Романову.

«В связи с призывами сторонников Навального к участию граждан в незаконной массовой акции в Москве в прокуратуру города направлено обращение с просьбой вынести ему предостережение», — сообщила представитель столичного департамента.

Накануне Романова сообщила, что организаторы акции 9 сентября предупреждены об ответственности за проведение несогласованного мероприятия.

Ранее глава департамента региональной безопасности Владимир Черников рассказал, что заявка сторонников Навального была отклонена. Он объяснил, что 9 сентября в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Навального задержали 25 августа у подъезда его дома в рамках административного протокола от 31 января. Задержание связано с митингом в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Тогда по всей России был задержан 371 человек, почти 120 из них арестовали или оштрафовали. Административное дело в отношении Навального, которое было заведено после акции, суд вернул в полицию.

Сам политик уверен, что задержание связано с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.