Telegram изменил политику конфиденциальности. Мессенджер сможет передавать спецслужбам данные о террористах по решению суда

Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности, добавив туда пункт о возможности передавать спецслужбам информацию о людях, подозреваемых в терроризме, если на это есть соответствующее решение суда.

Политика конфиденциальности была расширена 14 августа 2018 года, чтобы добавить информацию, требуемую законом о защите данных ЕС.

«В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было», — говорится в пунке 8.3 Политики конфиденциальности мессенджера.

В Telegram отмечают, что если такой случай вдруг произойдет, то информация об этом будет опубликована в специальном канале Transparency, куда каждые полгода будут выкладываться отчеты об обращениях спецслужб.

При этом адвокат мессенджера, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, отмечает, что это решение не является результатом переговоров с властями каких-либо стран, так как Telegram давно борется с терроризмом и блокирует подозрительные каналы и чаты.

«Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего», — добавил Чиков.

Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи от зашифрованной переписки пользователей. В ФСБ наставили, что выполнение тербования необходимо для борьбы с терроризмом, однако руководство мессенджера считает, что это нарушает права человека и противоречит Конституции.

Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работу, и, как отмечали СМИ и блогеры, им, в том числе, продолжают пользоваться многие чиновники и ведомства.