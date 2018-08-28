Глава Крыма назвал источник выброса загрязняющих веществ
Источником выброса загрязняющих веществ, на которые накануне массово жаловались жители Крыма, был завод «Титан». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
«Предварительные данные Роспотребнадзора — что данный выброс здоровью граждан не угрожает. Однако, с точки зрения визуальных признаков, ситуация, конечно, выходит за пределы всего, чего возможно», — сказал Аксенов, не уточнив, о каком веществе идет речь.
Глава республики добавил, что результаты будут опубликованы после расследования, пока же на месте происшествия работает природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и МЧС.
Накануне стало известно, что в ночь с 23 по 24 августа в городе Армянске в Крыму произошел выброс в атмосферу неизвестного веществ, в результате чего на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет желтого цвета. «Потемнели вещи, на проводах осадок, в воздухе осадок чувствуется, взвесь», – рассказал Аксенов.
Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко тогда заявил, что природа происхождения вещества неизвестна.