Дуров: новая политика конфиденциальности Telegram «не касается ситуации в России»

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал новую политику конфиденциальности мессенджера, в которой появился пункт о возможности выдачи спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме.

В своем телеграм-канале он объяснил, что политика конфиденциальности была изменена, чтобы соответствовать недавно вступившим в силу европейским законам об охране личных данных.

«В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», — объяснил Дуров.

При этом основатель мессенджера сомневается, что это может привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России, так как ФСБ требует именно доступа к переписке пользователей, а не номер и IP адрес.

«Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление», —подчеркнул Дуров.

Ранее во вторник стало известно, что Telegram изменил политику конфиденциальности, добавив туда пункт о возможности передавать спецслужбам информацию о людях, подозреваемых в терроризме, если на это есть соответствующее решение суда.

В Telegram отмечают, что пока не получали таких просьб от спецслужб, но если такой случай вдруг произойдет, то информация об этом будет опубликована в специальном канале Transparency, куда каждые полгода будут выкладываться отчеты об обращениях спецслужб.

При этом адвокат мессенджера, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, отмечает, что это решение не является результатом переговоров с властями каких-либо стран, так как Telegram давно борется с терроризмом и блокирует подозрительные каналы и чаты.

Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи от зашифрованной переписки пользователей. В ФСБ наставили, что выполнение тербования необходимо для борьбы с терроризмом, однако руководство мессенджера считает, что это нарушает права человека и противоречит Конституции.

Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей.