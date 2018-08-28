В Екатеринбурге создали «кибердружину», которая ищет «экстремистские» записи в соцсетях

В Екатеринбурге создали «кибердружину», которая ищет в социальных сетях «экстремистские» публикации и отправляет их в правоохранительные органы. Об этом рассказала корреспондентка портала 66.ru Маргарита Махонина, которая внедрилась в организацию и узнала, как она работает изнутри.

По информации Махониной, руководителем «киберволонтеров» является студент медицинского колледжа Александр Ерлаков. На встрече с журналисткой он рассказал, что численность дружины достигает 150 человек (по словам журналистки, на деле их оказалось 25).

Волонтеры занимаются поиском подозрительных аккаунтов и групп в соцсетях, в том числе «суицидальных». «Именно иллюстрации в первую очередь попадают под прицел волонтеров. В понимании кибердружины, экстремистскими постами считаются не только вызывающие агрессию, но и содержащие изображения алкоголя, сигарет и оружия», — написала журналистка.

При этом, отметила она, ей не объясняли, какие существуют требования по отбору публикаций. После того как волонтеры находили «подозрительные» посты, они скидывали ссылки Ерлакову, а тот писал заявления в правоохранительные органы.

О том, что в Екатеринбурге создана «кибердружина», ранее сообщала руководитель регионального департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. По ее словам, работа волонтеров осуществляется под руководством добровольчества «Сила Урала» с начала 2018 года. Куратор организации Владислав Овчинников отказался дать комментарий порталу о деятельности киберволонтеров.

За последнюю неделю стало известно о нескольких уголовных делах, возбужденных за публикацию во «ВКонтакте» картинок, признанных экспертизой экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. В Алтайском крае под следствием оказались четверо человек: в частности жителя Барнаула Даниила Маркина преследуют за изображение с героем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.