В Набережных Челнах оштрафовали организатора акции против повышения пенсионного возраста за картинку во «ВКонтакте»

В Набережных Челнах на 2 тысячи рублей оштрафовали общественного активиста, сторонника политика Алексея Навального Дмитрия Тетерина за публикацию изображения в социальной сети «ВКонтакте» со свастикой (ст. 20.3 КоАП). Об этом он сам рассказал «Новой газете».

По его словам, в 2014 году после присоединения Крыма к России он опубликовал на своей странице картинку, на который был изображен президент Владимир Путин в форме офицера СС.

«Этой фотографией я осуждал и нацистскую идеологию, и действия официальных российских властей», — заявил активист. Тетерин утверждает, что удалил фотографию около двух лет назад, однако она осталась в альбоме среди сохраненных.

По словам активиста, на судебном заседании на него оказывалось сильное психологическое давление, из-за которого он был вынужден признать свою вину. По этой причине суд смягчил ему наказание: ранее обвиняемому планировали назначить 15 суток административного ареста.

Тетерин считает, что его преследуют по политическим мотивам. Он является одним из заявителей митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября. В материалах дела, которые имеются в распоряжении «Новой», говорится, что активист «целенаправленно организует антиправительственные акции, направленные на подрыв доверия населения к действующему правительству Российской Федерации».

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал акции протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Столичные власти отказались согласовать публичное мероприятие. Их примеру последовала администрация Набережных Челнов: причиной отказа стало то, что на выбранной площадке не обеспечены должным образом меры безопасности по проведению публичного мероприятия.

Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» за исключением депутата Натальи Поклонской.