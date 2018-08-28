Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской тюрьме, на Нобелевскую премию мира, сообщает RMF24.

По его мнению, осужденный «воплощает в себе все те идеалы», которые руководили им самим во время борьбы за мирное будущее. Он утверждает, что режиссер «мирно выступал против аннексии Крыма Россией».

Украинский режиссер Олег Сенцов, держащий голодовку более 100 дней в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников осужденного, сам Олег Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.

Нобелевская премия мира ежегодно вручается за выдающийся вклад в области укрепления мира. В 1983 году эту награду как «борцу за права человека» вручили Леху Валенса.