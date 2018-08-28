Путин освободил от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 15 генералов и нескольких высокопоставленных чиновников из Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета и МЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин уволил из ФСИН начальника республиканского управления по Коми Игоря Ванеева, начальника управления в Омской области Сергея Корючина и главу управления по Волгоградской области Павла Радченко.

С поста в МВД сняли замначальника управления по Саратовской области Андрея Бойко, начальника управления по Ульяновской области Юрия Варченко, замначальника управления по Кемеровской области Игоря Коршунова и замначальника по Нижегородской области Григория Ткаченко. Также отправлены в отставку руководитель департамента информационных технологий, связи и защиты информации Сергей Ляшенко и замначальника Договорно-правового департамента Геннадий Спирин.

Поста в МЧС лишился замглавы ведомства Владлен Аксенов, начальник управления по Томской области Михаил Бегун, начальник управления по Мурманской области Владимир Гусев и глава сахалинского управления Денис Ильинов.

Из Следственного комитета уволены первый замруководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев и руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин (последний с конца 2016 года находится под стражей, его обвиняют вымогательстве 51% акций угольного разреза «Инской» стоимостью около 1 млрд рублей — ред.)

Тем же указом глава государства произвел 10 кадровых назначений.