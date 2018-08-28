Роналду признали автором лучшего гола сезона 2017/18
УЕФА признал гол португальского нападающего Криштиану Роналду, забитый за «Реал» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса». Об этом говорится на сайте организации.
👏👏👏 Congratulations, @Cristiano! 👏👏👏— JuventusFC (@juventusfcen) August 28, 2018
🙌 ⚽️ The @UEFAcom Goal of the Season is yours. ⚽️ 🙌
🏳🏴 #CR7JUVE 🏳🏴 pic.twitter.com/Q2HBCbNzi8
В голосовании на сайте организации приняли участие почти 350 тысяч пользователей. Гол Роналду, забиытй в падение через себя, собрал более 197 тысяч голосов.
Второе место в рейтинге занял Димитри Пайет из «Марселя», за его гол в ворота «Лейпцига» в четвертьфинале Лиги Европы проголосовали более 35 тысяч человек. На третьей строчке — футболистка сборной Испании Ева Наварро, за ее мяч в ворота сборной Германии на европейском чемпионате до 17 лет проголосовали больше 23 тысяч человек.
В июле стало известно о переходе Роналду в «Ювентус» из мадридского «Реала». Сумма трансфера игрока составила 100 миллионов евро. Платить португальцу будут 30 миллионов евро в год.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. За испанский клуб он провел 438 матчей и забил 451 гол.