ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро родственникам пропавшего в 2004 году жителя Дагестана

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 20 тысяч евро семье жителя Дагестана Амирхана Алиханова, которого похитили в декабре 2004 года. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Согласно постановлению суда, российские власти в деле Алиханова нарушили статью Европейской конвенции о праве человека на жизнь, запрете пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, а также на эффективное средство защиты.

Как рассказывали «Новая газете» родственники Алиханова, 23 декабря 2004 года мужчина, возвращаясь на своей машине из Махачкалы в Хасавюрт, позвонил брату и предупредил, что находится около поста ГИБДД и скоро приедет. К назначенному времени Алиханов не прибыл, а его мобильный телефон не отвечал.

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На посту ГИБДД брату Амирхана сообщили, что его машину остановили люди, представившиеся сотрудниками регионального управления по борьбе с организованной преступностью, а затем молодого человека задержали и повезли в сторону Махачкалы.

26 декабря 2004 года, рассказывают родственники, им позвонил неизвестный человек и сказал, что, если они хотят увидеть Алиханова живым, им необходимо заплатить 25 тысяч долларов. После того, как родственники обратились в правоохранительные органы, эта сумма увеличилась до 250 тысяч долларов.

В 2005 году по факту исчезновения Алиханова завели уголовное дело, однако по нему никто не проходил подозреваемым.

В апреле 2005 года родственникам Алиханова сообщили, что недалеко от деревни Замай-Юрт в Чечне найдены тела шести человек со следами пыток. Неподалеку была одежда, похожая на вещи Алиханова. На ней были пятна крови и следы от пулевых ранений.

«Кавказский узел» писал, что после обнаружения тел по федеральным каналам показали сюжет, в котором рассказали, что правоохранительные органы в Чечне убили шестерых боевиков.

Родные Алиханова получили свидетельство о его смерти в январе 2006 года. В документе, как отмечает ЕСПЧ, указывалось, что Алиханов умер 23 декабря 2004 года в Замай-Юрте.