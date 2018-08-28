Суд обязал «Мегафон» выплатить 8,6 млн рублей за использование Ждуна

Компания ООО «Си Ди Лэнд Контакт», владеющая частью прав бренда «Ждун», выиграла в Арбитражном суде Москвы иск на 8,6 млн рублей к «Мегафону» за нарушение прав на использование фантазийного существа. Об этом сообщает РАПСИ.

Суд частично удовлетворил иск «Си Ди Лэнд Контакт», которая требовала от «Мегафона» 10 млн рублей. Сотовый оператор заявил, что «категорически не согласен» с решением​ Арбитража и намерены его обжаловать.

Ждун — скульптура с головой морского слона, телом личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания. Ее придумала голландская художница Маргарет Ван Бревурт, для больницы Лейденского университета. По словам художницы, она создала его по образу людей, которые сидят в очереди к врачу и ждут диагноза или назначения лечения.

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В 2017 году «Си Ди Лэнд Контакт» заключила лицензионный договор на образ Ждуна с Бревурт — и подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент. После этого компания подала иски в суд на несколько компаний, в том числе ООО «Интернет решения» (магазин Ozon) и АНО «Народная команда — хоккейный клуб «Спартак».