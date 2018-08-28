Правозащитники обратились к Путину из-за намерения Кадырова запретить им посещать Чечню

Правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders направили президенту России Владимиру Путину открытое письмо с просьбой отреагировать на высказывания главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Текст письма опубликован на сайте Human Rights Watch.

Организации напомнили президенту, что Кадыров «угрожает правозащитникам, приравнивая их к террористам» и обещая закрыть для них доступ в Чечню после окончания процесса над главой грозненского «Мемориала» Оюба Титиева.

«В заявлениях Рамзана Кадырова усматривается намерение совершить противозаконные действия. Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации, и на ее территорию распространяется действие российских законов и международных обязательств России в области прав человека», — говорится в письме.

В тексте обращения объясняется, что данные действия Кадырова нарушают права на свободу ассоциации и на свободу передвижения, которые гарантируются как Конституцией России, Европейской конвенцией о правах человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, а также ГА ООН Декларацией о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы.

«Настоятельно призываем Вас отреагировать на данную ситуацию, в том числе осудив недавнее заявление Рамзана Кадырова, и не позволить ему привести в действие незаконные угрозы в адрес правозащитников и родственников любых подозреваемых», — заключили правозащитники.

Напомним, выступая 22 августа перед чеченскими силовиками, глава региона Рамзан Кадыров заявил, что «вводит санкции» против правозащитников: после окончания суда над главой регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюбом Титиевым им якобы будет закрыт въезд в республику. Полный список имен оглашен не был.

Чечня станет «запретной территорией» также и для террористов и экстремистов, которых Кадыров в своей речи поставил в один список с правозащитниками.

«Их сотрудники, называющие себя правозащитниками, не имеют права ходить по моей территории. Я даю им санкции. … Пусть ходят, пусть приезжают в Шали, в Грозный. Но после того, как суд закончится — нет… Им запрет на нашей территории, потому что они мешают мирно жить нашему народу… Официально говорю правозащитникам: когда примет суд решение, то для них Чечня - это запретная территория, как для террористов, экстремистов и тому подобное, потому что они сами являются провокаторами, инициаторами…», — заявлял Кадыров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не знает контекста высказывания Кадырова о запрете правозащитникам на въезд в Чеченскую республику.