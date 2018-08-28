Медведев провел первую встречу после спортивной травмы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным; это первое появление на публике после спортивной травмы премьер-министра. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Источник: сайт правительства.

Медведев и Никитин обсудили готовность школ региона к началу нового учебного года, а также реализация программы создания новых мест в детских садах. Никитин рассказал, что в области около 327 тысяч детей готовы начать учебу.

Ранее издание «Проект» со ссылкой на источники сообщило, что Медведев по неизвестной причине девять дней не появляется на публике. На одной из встреч, по данным издания, чиновники прождали премьера полтора часа.

Последний раз Медведев появлялся на публике 14 августа на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. В последующие дни на сайте правительства писали только о том, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.

Позже, 23 августа, в пресс-службе правительства рассказали, что Медведев не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы.