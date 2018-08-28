Минюст включил в список нежелательных организаций американский центр защиты окружающей среды

Американский Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов (Pacific Environment или PERC) внесли в список нежелательных организаций в России, сообщается на сайте Минюста.

На прошлой неделе, 24 августа прокуратура признала деятельность организации нежелательной после проверки материалов. В ведомстве, установили, что работа организации «представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства».

PERC — неправительственная организация, созданная в США в 1987 году. Среди целей центра называется помощь коренным исчезающим народам тихоокеанского региона, в том числе и России, в частности, на Камчатке

Попадание в список нежелательных организаций означает полный запрет на работу в России, блокировку российских счетов организации.