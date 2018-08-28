В Минюсте предложили завести реестр нарушающих «закон Димы Яковлева» НКО

Министерство юстиции подготовило законопроект, согласно которому в России может появиться реестр организаций, нарушающих так называемый «закон Димы Якволева». Список предложений опубликован для общественного обсуждения.

В министерстве подчеркнули, что несмотря на наличие закона в стране нет механизма приостановки деятельности организации, «которая представляют угрозу интересам Российской Федерации».

По задумке Минюста, необходимо уточнить некоторые формулировки: нарушителями предлагается считать организации, которые не только безвозмездно получили деньги из США, но и в любом виде.

Незаконными проектами будут считаться в том числе те, которые угрожают «основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства».

Ранее Министерство юстиции начало разработку законопроекта, уточняющего процедуру приостановления работы финансируемых из США некоммерческих организаций (НКО), участвующих в политической деятельности на территории России либо «осуществляющих иную деятельность в ущерб» России.

Ликвидация будет происходить «по результатам федерального государственного контроля (надзора) либо на основании сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти и органов прокуратуры». Соответствующие поправки будут приняты в т.н. «закон Димы Яковлева»

Поводом для его принятия стал ряд сообщений о жестоком обращении с усыновленными из России детьми гражданами США. В частности, резонанс получил случай с двухлетним Димой Яковлевым, который погиб в 2008 году после того, как приемный отец оставил ребенка на целый день в машине на солнцепеке.

Закон не только запрещает усыновление детей из России гражданами США, но и запрет на въезд на территорию России, арест активов тех иностранных граждан, кто попал в специальный список. С этими иностранцами также запрещено заключать сделки. Документ также регулирует финансирование политических НКО.

В результате закон стал ответом на принятие «акта Магницкого». Более того, в список «закона Димы Яковлева» попали судьи, агенты и представители спецслужб, прокуроры, причастные к судебному процессу над россиянами Виктором Бутом и Константином Ярошенко, конгрессмены — авторы «акта Магнитского».

Однако против принятия российского ответа на «закон Магницкого» выступали министр образования и науки Дмитрий Ливанов, вице-премьер Ольга Голодец, глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. «Новая газета» также передала в приемную Госдумы более 100 тысяч подписей за отмену «закона Димы Яковлева».