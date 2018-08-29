В Южной Корее задержали капитана и троих членов экипажа судна «Палладий»

Береговая охрана Южной Кореи задержала четырех членов экипажа российского судна «Палладий». Об этом ТАСС рассказал генконсул России в Пусане Роман Быков.

«Задержаны четыре члена экипажа, в их числе судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов. В числе выдвинутых обвинений — сопротивление полиции», —сказал Быков.

В разговоре с Интерфаксом председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов пояснил, что накануне «Палладий» с 15 членами экипажа на борту покинуло Пусан без оформления отхода.

После требований береговой охраны вернуться, на которые никто не отреагировал, на борт «Палладия» из вертолета высадился десант, и при задержании несколько членов экипажа оказали сопротивление.

Теперь, по словам Суханова, в течение 72 часов южнокорейские власти должны провести допрос членов экипажа, после чего будет решаться вопрос о предъявлении обвинения. Капитану может грозить до пяти лет тюрьмы, а остальным пока запретили сходить на берег.

«Скорее всего, после разбирательства российское судно будет конфисковано, а те члены экипажа, которых признают невиновными, депортируют», — заявил председатель ДВРО РПСМ.

Ранее от пятерых членов экипажа «Палладия» поступило обращение в региональный Российский профсоюз моряков. У них закончился контракт несколько месяцев назад, они просили списать их с судна. Судовладелец — компания «Дальтранс» — отказывался приобрести билеты морякам, ссылаясь на отсутствие средств.

В июне российское судно «Палладий» компании «Дальтранс» уже задерживалось портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам, который составил 250 тысяч рублей. Компания также должна оплатить экологический штраф