Минобороны России: «белые каски» доставили боевикам партию отравляющих веществ

Представители неправительственной гуманитарной организации «Белые каски» доставили крупную партию отравляющих веществ в сирийский город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Цыганкова.

По его словам, вещества хранятся на складе, который используют боевики группировки «Ахрар Аш-Шам» для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов.

Цыганков сказал, что боевики намерены использовать эти вещества для «инсценировки применения химоружия» со стороны сирийского правительства. Эту информацию центру сообщили источники, отметил главу российского Центра по примирению враждующих сторон.

Напомним, недавно агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил Москву, что США готовы нанести удар по Сирии, если войска Асада используют химоружие для возвращения под контроль территории на севере провинции Идлиб.

Болтон заявил, что у США есть информация о готовности войск Асада при поддержке российских военных взять под контроль эту часть страны (на данный момент этой территорией управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие.

После чего Конашенков выступил с заявлением, в котором утверждалось, что спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива», намерена сымитировать атаку химическим оружием от лица правительственной армии в провинции Идлиб.

В Минобороны выразили уверенность, что данные действия нужны для очередного ракетного удара по Сирии, который уже готовят США и их союзники.