СПЧ попросил Удальцова прекратить голодовку

Во время посещения координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова член Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин попросил его прекратить голодовку. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«Я передал ему просьбу от Совета не издеваться над своим здоровьем, не делать подарка противникам и прекратить голодовку. Я думаю, что он учтет это пожелание Совета относительно своих дальнейших действий. Морально-психологическое состояние Удальцова хорошее, он сохраняет критическое отношение к своему состоянию», — сказал Бабушкин.

Он также добавил, что Удальцов оценивает свое состояние здоровья как «терпимое», а условия содержания в спецприемнике называет положительными.

Напомним, голодовку Удальцов объявил 14 августа после того, как суд приговорили его к 30 суткам административного ареста за то, что он якобы перед началом митинга против пенсионной реформы 28 июля, «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».

19 августа на пятый день голодовки Удальцов был госпитализирован в городскую клиническую больницу №52. Члены ОНК диагностировали у него «обезвоживание». По их словам, Удальцов также жаловался на боли в почках. После этого его снова доставили в спецприемник, откуда 26 августа вновь госпитализировали.