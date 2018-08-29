В Анталье в автобус с российскими туристами врезался грузовик. Пострадали 11 человек

В Турции в провинции Анталья во время ДТП автобуса с грузовиком пострадали 11 российских туристов. Об этом сообщила местная газета Milliyet.

По информации издания, автобус, в котором ехали 25 граждан России, направлялся в аэропорт из Белека. После столкновения с грузовиком автобус упал в водный канал.

В генконсульстве России в Анталье ТАСС подтвердили факт аварии. «Все живы, всем была оказана медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.