В Анталье в автобус с российскими туристами врезался грузовик. Пострадали 11 человек
В Турции в провинции Анталья во время ДТП автобуса с грузовиком пострадали 11 российских туристов. Об этом сообщила местная газета Milliyet.
По информации издания, автобус, в котором ехали 25 граждан России, направлялся в аэропорт из Белека. После столкновения с грузовиком автобус упал в водный канал.
В генконсульстве России в Анталье ТАСС подтвердили факт аварии. «Все живы, всем была оказана медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.