Новая газета

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В Анталье в автобус с российскими туристами врезался грузовик. Пострадали 11 человек

Общество

 

В Турции в провинции Анталья во время ДТП автобуса с грузовиком пострадали 11 российских туристов. Об этом сообщила местная газета Milliyet.

По информации издания, автобус, в котором ехали 25 граждан России, направлялся в аэропорт из Белека. После столкновения с грузовиком автобус упал в водный канал.

В генконсульстве России в Анталье ТАСС подтвердили факт аварии. «Все живы, всем была оказана медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.

Теги:
дтп, турция, россия
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