Украина попросила США продать ПВО за 750 млн долларов
Украина направила запрос США на покупку как минимум три комплекса противовоздушной обороны на общую сумму 750 млн долларов, сказал радио «Новое время» посол Украины в США Валерий Чалый.
«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», — объяснил Чалый.
По его словам, Украине также нужны беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы. Данный вопрос обсуждался на встрече с президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе.
Напомним, в марте Госдепартамент США одобрил поставки Украине 210 ракет и пусковых установок Javelin. До этого администрация США разрешила продать Украине партию крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на сумму 41,5 млн долларов. В военном бюджете США на финансовый год, который начнется 1 октября, предусмотрено 250 млн долларов на военную помощь Украине.