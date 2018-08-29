«Яндекс» назвал незаконным требование Роскомнадзора заблокировать контент в поисковике

Требования Роскомнадзора о блокировке пиратского контента из выдачи «Яндекс.Видео» является «необоснованным и не соответствуют законодательству». Об этом Интерфаксу заявили в компании «Яндекс».

«В соответствии с ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно», — сказали в компании.

«Яндекс» также обжалует решение Мосгорсуда, а решать возникшую проблему будут с участниками рынка.

В свою очередь заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что блокировка вступит в силу в качестве обеспечительной меры на 15 дней, несмотря на обжалование решения суда.

24 августа холдинг «Газпром-медиа» потребовал от «Яндекса» удалить ссылки на пиратский контент из списка выдачи в поисковике. Холдинг это объяснил решением Мосгорсуда. Спустя четыре дня в Роскомнадзоре предупредили «Яндекс», что у компании есть трое суток на удаление ссылок, в противном случае вечером 30 августа начнется блокировка сервиса «Яндекс.Видео».