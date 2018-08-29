СК задержал еще двух сотрудников УФСИН по делу об избиении заключенных в ярославской колонии

Следственный комитет (СК) России задержал двух сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по новому делу об избиении заключенных в Ярославской колонии. Об этом говорится на сайте ведомства.

Следствие ходатайствует об избрании задержанным сотрудникам ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области Сардору Зиябову и Дмитрию Никитинко меры пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в совершении преступления.

В сообщении уточняется, что СК установил, что 29 ноября 2016 года во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками.

Ранее «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, которая, предположительно, была сделана в конце 2016 года, сотрудники ФСИН заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками. На видео фигурируют те же сотрудники, что пытали заключенного Евгения Макарова.

СК возбудил еще одно уголовное дело о превышении полномочий против сотрудников ярославской колонии №1 после публикации видео.

Первое уголовное дело было возбуждено после публикации видеозаписи пытки над Макаровым, которая оказалась в распоряжении адвокатов «Общественного вердикта». Она была сделана в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.