В Чечне назвали «чушью» письмо правозащитников Путину об угрозах Кадырова запретить им посещать республику

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал «чушью» письмо правозащитников президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на высказывания главы региона Рамзана Кадырова.

«Это чушь, это попытка привлечь к себе внимание. Рамзан Ахматович никаких угроз в адрес правозащитников не делал, слово правозащитники изначально ставилось в кавычки, и имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжают в Чеченскую республику для того, чтобы клеветать», — заявил РБК Умаров.

Он назвал письмо «своеобразной реакцией для привлечения внимания». Чиновник заверил, что правозащитники в Чечне продолжат работать.

Ранее правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders обратились к Путину с открытым письмом. Они напомнили президенту, что Кадыров «угрожает правозащитникам, приравнивая их к террористам», и обещает закрыть для них доступ в Чечню после окончания процесса над главой грозненского «Мемориала» Оюба Титиева.

В тексте обращения объясняется, что данные действия Кадырова нарушают права на свободу ассоциации и на свободу передвижения, которые гарантируются как Конституцией России, так и международными документами.

22 августа Рамазан Кадыров, выступая перед чеченскими силовиками, заявил, что «вводит санкции» против правозащитников: после окончания суда над Титиевым им якобы будет закрыт въезд в республику. Полный список имен оглашен не был. Чечня станет «запретной территорией» также и для террористов и экстремистов, которых Кадыров в своей речи поставил в один список с правозащитниками.

Оюб Титиев, возглавляющий грозненское отделение правозащитного центра«Мемориал», был задержан в январе якобы за хранение марихуаны. В мае ему предъявили обвинение в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Титиеву может грозить до трех лет лишения свободы. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили при задержании.