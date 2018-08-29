В Крыму ФСБ провела обыски у активистки Украинского культурного центра по подозрению в ее причастности к «Правому сектору»

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю провели обыск в Симферополе в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко в связи с подозрением о том, что она и ее родственники причастны к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

По словам активистки, обыск начался в 6:30. Сначала правоохранители представились работниками коммунальных служб и потребовали открыть дверь в связи с аварией. После того, как она отказалась, дверь стали выламывать, и она впустила сотрудников ФСБ, успев вызвать адвоката, без которого обыск не начинался.

По сообщению адвоката, разрешение на обыск выдал Киевский районный суд Симферополя в связи с доследственной проверкой по поводу поступившей информации, что группа активистов «Правого сектора» готовит покушения на судей и сотрудников ФСБ в Крыму.

Обыск продолжался несколько часов. Правоохранители изъяли технику, электронные носители и телефон Павленко. Саму активистку задерживать не стали, но вызвали для дачи показаний в следственное управление ФСБ.

Украинский культурный центр был создан в Крыму весной 2015 года. Организация проводит мероприятия, популяризирующие украинскую культуру, и издает газету на украинском языке «Кримський Терек». Активисты центра неоднократно преследовались сотрудниками правоохранительных органов.