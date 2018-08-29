Путин предложил смягчить пенсионную реформу и разрешить женщинам выходить на пенсию в 60 лет

Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, предложив повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам. Полный текст выступления опубликован на сайте Кремля.

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — заявил глава государства.

Помимо этого, президент предложил:

разрешить многодентым матерям выходить на пенсию досрочно: «Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет»;

оставить в силе льготы по налогам на недвижимость и землю с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин; а также сохранить региональные льготы, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ и капитальному ремонту;

разрешить первым гражданам, попавшим под пенсионную реформу, право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. «Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше»;

на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х;

поднять более чем в два раза максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста, а также организовать дополнительные выплаты неработающим пенсионерам, которые живут в селах и имеют не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве;

сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера;

ввести административную или уголовную ответственность для компаний за увольнение людей предпенсионного возраста

Путин добавил, что оппозиционные силы будут использовать пенсионную реформу «для саморекламы и укрепления своих позиций», однако это «неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе».

«Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием», — добавил Путин.

Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия». Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой. После этого «Единая Россия» ко второму чтению законопроекта предлагала не менять предложенный срок выхода на пенсию, но выплачивать накопительную пенсию мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет, а также оставить в силе некоторые льготы.