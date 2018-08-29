Памятник Минину и Пожарскому в Москве предложили отреставрировать на народные средства

Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Необходимо собрать 46 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе музея, начать работы необходимо как можно быстрее.

«Его состояние вызывает серьезные опасения. Для сохранения монумента необходима безотлагательная реставрация», — говорится в сообщении.

В течение года монумент рассчитывают демонтировать с постамента на Красной площади и перевезти в мастерскую для восстановления.

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому был установлен на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Монумент создавался на народные пожертвования.

В конце 2016 года памятник официально перешел в ведение ГИМ. Специалисты изучили монумент и пришли к выводу, что его состояние вызывает опасения.