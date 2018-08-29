Трамп обвинил Китай в хакерской атаке на электронную почту Клинтон

Президент США Дональд Трамп обвинил китайских хакеров во взломе электронной почты члена Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом он написал в твиттере после публикации американского издания The Daily Caller.

«Только что сообщили: Китай взломал сервер с личной электронной почты Хиллари Клинтон. Они уверены, что это была не Россия? (Шучу!) Каковы шансы, что ФБР (Федеральное бюро расследований — ред.) и Минюст правы, ко всему прочему? На самом деле очень большое дело. Много секретной информации», — заявил Трамп.

Через несколько часов в его твиттере появилась новая запись: «Письма Хиллари Клинтон, многие из которых были секретной информацией, были взломаны Китаем. Надеюсь, что ФБР и Минюст сделают следующий шаг, или будет FBI & DOJ, или после всех ошибок они навсегда потеряют свой авторитет».

Источники The Daily Caller, знакомые с ситуацией, утверждают, что копии писем Клинтон пересылались китайской компании, работающей в Вашингтоне. Об утечке с почты Клинтон стало известно в 2015 году. Об инциденте уведомили заместителя главы отдела контрразведки Питера Строка, однако тогда ФБР не предприняло никаких действий. По данным издания, компания и ранее собирала разведывательные данные.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Китая сообщили, что заявления Трампа о причастности китайских хакеров ко взлому почты Клинтон, не являются «чем-то новым», передает Reuters. Министр Хуа Чиньин добавила, что Китай противостоит хакерским атакам в любой форме.

Сообщение о причастности Китая к кибератакам появилось на фоне ухудшения экономических отношений с США. 6 июля вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт из Китая. Они коснулись 279 наименований общей стоимостью около 16 миллиардов долларов. Среди них детали для строительства железных дорог, трамваев и поездов, сельскохозяйственное оборудование и другая продукция. В тот же день вступили в силу ответные китайские тарифы на товары из США.