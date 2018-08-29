В Ярославле арестовали еще одного сотрудника колонии по новому делу о пытках заключенных

Заволжский районный суд Ярославля арестовал до 20 сентября замначальника отдела безопасности исправительной колонии №8 Сардора Зиябова по новому делу о пытках заключенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Избрание меры пресечения ожидается для еще одного сотрудника ИК-8 — Дмитрия Никитенко. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Ранее «Новая газета» опубликовала новое свидетельство пыток в ярославской колонии. На видеозаписи сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками. Следствие установило, что инцидент произошел в ноябре 2016 года.

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На видео фигурируют те же сотрудники, что пытали заключенного Евгения Макарова, об избиении которого «Новая газета» сообщила 20 июля. На первом свидетельстве, сделанном с помощью видеорегистратора в июне 2017 года, сотрудники ФСИН бьют заключенного дубинками и кулаками по ногам и льют ему на голову воду из ведра.

Следственный комитет (СК) России по факту обоих инцидентов возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий. Их объединили в одно производство. По первому делу под следствием находятся 12 сотрудников колонии.