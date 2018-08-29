Глава ЦИК предложила поменять норму о муниципальном фильтре

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила поменять норму о муниципальном фильтре, который в настоящее время, по ее словам, используется как инструмент недобросовестной политической конкуренции. Об этом сообщает Интерфакс.

«Первая проблема — это то, что выходит за рамки нашей компетенции, мы видим злоупотребление административным ресурсом, злоупотребление при применении так называемого „муниципального фильтра“, то есть отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов», — сказала Памфилова.

По ее мнению,«муниципальный фильтр» не должен «отсекать и разрушать политическую конкуренцию».

Преодолеть муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы не смог 21 кандидат, включая бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина.

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Муниципальный фильтр — это процедура сбора подписей от 5 до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона. Экспертное сообщество неоднократно критиковало данную процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления.