Новая газета

Сенцов

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Глава ЦИК предложила поменять норму о муниципальном фильтре

Политика

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила поменять норму о муниципальном фильтре, который в настоящее время, по ее словам, используется как инструмент недобросовестной политической конкуренции. Об этом сообщает Интерфакс. 

«Первая проблема — это то, что выходит за рамки нашей компетенции, мы видим злоупотребление административным ресурсом, злоупотребление при применении так называемого „муниципального фильтра“, то есть отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов», — сказала Памфилова.

По ее мнению,«муниципальный фильтр» не должен «отсекать и разрушать политическую конкуренцию».

Преодолеть муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы не смог 21 кандидат, включая бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина.

Муниципальный фильтр — это процедура сбора подписей от 5 до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона. Экспертное сообщество неоднократно критиковало данную процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления.

Теги:
nt, памфилова, цик, выборы
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