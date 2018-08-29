Суд в Майкопе потребовал от МВД отказаться от услуг эксперта, нашедшего экстремизм в статье эколога Бриниха

Майкопский городской суд предписал Министерству внутренних дел (МВД) по Краснодарскому краю отказаться от услуг сотрудника Экспертно-криминалистического центра полиции Сергея Федяева. Он проводил лингвистическую экспертизу статьи кавказского эколога Валерия Бриниха, оправданного по делу о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Как сообщил в свом телеграм-канале адвокат международной правозащитной организации «Агора» Андрей Сабинин, судья Павел Агафонов констатировал, что своими действиями эксперт «причинил вред не только Валерию Бриниху, но и государству».

В 2014 году Бриних оказался под следствием за статью «Молчание ягнят», которая рассказывала об экологических проблемах, возникших из-за свиноводческого комплекса, учредителем компании-владельца которой был бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев.

Статью внесли в список экстремистских материалов. В качестве примера экстремизма Федяев на судебном заседании приводил слово «ягненок»: «Нужно рассматривать слово “ягненок” как сын овцы, а овца характеризуется как молодая женщина, но нехорошим словом».

Материал исключили из перечня запрещенных в 2017 году, после того как суд прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления. В апреле 2018 года Майкопский суд обязал государство выплатить экологу 1 миллион рублей за незаконное уголовное преследование в качестве компенсации морального вреда.