Медведев поручил наказать губернаторов за школьные туалеты без отопления и канализации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать наказание для губернаторов и чиновников, которые не обеспечили в своих регионах строительство и оборудование школьных санузлов с отоплением и канализацией. Об этом сообщает Интерфакс.

«Понимаю, что там были сложные погодные условия. Тем не менее, подготовьте предложения о дисциплинарной ответственности высших должностных лиц», – сказал Медведев на селекторном совещании с регионами.

Ранее в ходе совещания министр просвещения Ольга Васильева отметила, что в числе регионов, которые испытывают сложности с решением задачи о «теплых туалетах» – Забайкалье и Приморье, пострадавшие от погодных условий.

По ее данным, в Забайкалье канализации и отопления нет в санузлах 293 школ, в Дагестане - 268, в Приморском крае 78 школ, в Тыве - 118 школ, Бурятии - 78, а также в Красноярском крае (57), Калмыкии (49), Иркутской области и Якутии (32), Хабаровском крае (28) и Смоленской области (3).