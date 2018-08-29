Подвергшийся пыткам в полиции житель Нижнекамска обратился с жалобой в ЕСПЧ

Житель Нижнекамска Александр Шабалин пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на пытки в полиции, из-за которых он стал инвалидом. Об этом «Новой газете» рассказала юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с правозащитной организации «Зона права».

По мнению Шабалина, российские власти нарушили ст. 3 и ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и право на свободу и личную неприкосновенность.

В своей жалобе он рассказал, что правоохранители засовывали ему в рот грязные тряпки и душили старыми брюками, накинув на шею петлю и перекрыв дыхательные пути. После этого Шабалин получил инвалидность первой группы: у него произошло кровоизлияние в мозг, и он полностью потерял зрение на оба глаза.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Шабалина в 2015 году по подозрению в краже одежды в торговом центре. В полиции от него потребовали дать признательные показания, Шабалина удерживали без оформления протокола в течение 11 часов, к нему применяли силу.

Он был вынужден признаться в совершении преступления, однако в том же месяце уголовное дело закрыли: после просмотра записей с камеры видеонаблюдения в ТЦ выяснилось, что кражу совершил другой мужчина.

Следственный комитет (СК) России вначале возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), однако в 2017 году закрыл его в связи с отсутствием состава преступления. СК завел дело на самого Шабалина: ему предъявили обвинения в заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ) и даче ложных показаний (ст. 307 УК РФ). Однако суд полностью его оправдал. После повторной проверки дела о пытках в полиции Нижнекамска следствие отказалось возобновить расследование.