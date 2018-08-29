ФАС обвинила «Победу» в навязывании невыгодных условий провоза багажа

Федеральная антимонопольная служба потребовала от авиакомпании «Победа» прекратить навязывать невыгодные условия для клиентов при приобретении багажа. Заявление опубликовано на сайте регулятора.

В ФАС указали, что оформить багаж весом до 10 килограммов пассажир может за 499 рублей, но только в том случае, если он оформляет один билет. При коллективном бронировании на сайте «Победы» такая возможность предоставляется лишь одному человеку из списка, остальным пассажирам система предлагает оформить багаж до 20 килограммов за 1499 рублей.

«По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением», — заявил руководитель управления ФАС по Москве Армен Ханян.

Авиакомпании выдали предупреждение — она должна позволить оформлять до 10 килограмм багажа по соответствующему тарифу на каждого пассажира при одном бронировании. В случае неисполнения предупреждения на «Победу» возбудят антимонопольное дело.

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В 2017 году авиакомпания запретила провозить в салоне ручную кладь сверх бесплатной нормы. Позже перевозчик обращался в Верховный суд с требованием отменить бесплатный провоз женских сумок и верхней одежды, но в иске было отказано.