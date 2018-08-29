СК по Ингушетии обратился в «Голос» с просьбой предоставить доказательства нарушений на президентских выборах

Следственный комитет по республике Ингушетия обратился к движению в защиту прав избирателей «Голос» с просьбой предоставить материалы о нарушениях на избирательных участках во время президентских выборов 18 марта.

Как сообщает «Голос», СК начал проверку по просьбе депутата Государственной думы Валерия Рашкина.

Представители движения отметили, что в запросе ведомства не указан конкретный номер участковой комиссии: «Мы предполагаем, что речь идет про УИК № 10, где разница между подсчетами видеонаблюдателей и официальными данными составила порядка 1300 голосов».

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Победителем стал Владимир Путин, за которого, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, проголосовали 76,69% избирателей. Явка составила 67,4%. Движение «Голос» сообщает, что расхождение между официальными цифрами и данными волонтеров предварительно составляет более 80 тысяч человек.