Предложения Путина по пенсионной реформе потребуют 500 миллиардов рублей дополнительных расходов

Предложения президента России Владимир Путина по пенсионной реформе обойдутся государству в 500 миллиардов рублей дополнительных расходов за шесть лет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Это потребует уточнения наших бюджетных планов, уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», — заявил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила штрафовать до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за 18 месяцев за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста. «Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет (ст. 145 УК РФ — ред.)», — сказала она.

29 августа во время телеобращения к гражданам России Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Он предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Мужчинам повышение возраста оставят согласно изначальному проекту Государственной думы, принятом в первом чтении, — до 65 лет.

Кроме того, президент предложил разрешить многодентым матерям выходить на пенсию досрочно: женщинам с тремя детьми на три года раньше срока, с четырьми детьми — на четыре года, у кого более пяти детей — как и раньше, то есть в 50 лет.