Новая газета

Сенцов

108-й день бессрочной голодовки

СК возбудил уголовное дело после «попытки организации беспорядков» в пермской колонии

Общество

 

Следственный отдел Следственного комитета по городу Чусовой в Пермском крае возбудил уголовное дело о попытке устроить «массовые беспорядки» в местной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

По данным следствия, инцидент произошел ночью 18 августа 2018 года в спальном помещении отряда. СК не упоминается номер учреждения, однако известно, что в Чусовом есть колония №37 строгого режима для бывших силовиков.

«Один из осужденных предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он применил насилие в отношении другого осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению, и из мести за оказанное им содействие администрации исправительной колонии», – говорится в сообщении. 

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).

В отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести полученных им травм.

21 августа жена одного из заключенных рассказала, что осужденные устроили бунт из-за конфликта с начальником колонии. По ее словам, 17 августа они требовали встречи с прокурором, но им отказали. После этого, как рассказала женщина, десять человек поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), где ночью пять заключенных пытались покончить с собой. 

В краевом управлении ФСИН заявили, что в ШИЗО оказались осужденные, нарушившие режим, оказавшие неповиновение и пытавшиеся дезорганизовать работу колонии.

Теги:
nt, следственный комитет, пермь
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera