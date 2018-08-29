СК возбудил уголовное дело после «попытки организации беспорядков» в пермской колонии

Следственный отдел Следственного комитета по городу Чусовой в Пермском крае возбудил уголовное дело о попытке устроить «массовые беспорядки» в местной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 18 августа 2018 года в спальном помещении отряда. СК не упоминается номер учреждения, однако известно, что в Чусовом есть колония №37 строгого режима для бывших силовиков.

«Один из осужденных предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он применил насилие в отношении другого осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению, и из мести за оказанное им содействие администрации исправительной колонии», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).

В отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести полученных им травм.

21 августа жена одного из заключенных рассказала, что осужденные устроили бунт из-за конфликта с начальником колонии. По ее словам, 17 августа они требовали встречи с прокурором, но им отказали. После этого, как рассказала женщина, десять человек поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), где ночью пять заключенных пытались покончить с собой.