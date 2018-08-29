В Москве погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината, выпав из окна «Дома на набережной»

В Москве погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман. Он выпал из окна «Дома на набережной» на улице Серафимовича. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органов.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно», — заявили в НЛМК.

Инцидент произошел около 16:00 по Москве. По словам источников в медицинских кругах, «скорую помощь» вызвал к месту происшествия прохожий. Подробности и обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Бруно Чарльз Де Куман получил докторскую степень в Корнеллском университете в США. Он занимался научными исследованиями и разработками в области материаловедения. В июне 2017 года он получил должность вице-президента НЛМК по исследованиям и разработкам. Де Куман работал над созданием инновационных видов продукции и совершенствованием процессов.