Медведев сменил руководителя Ленинской библиотеки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сменил руководителя Российской государственной библиотеки. Теперь вместо Владимира Гнездилова библиотеку возглавляет руководитель Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда. Об этом сообщается на сайте правительства.

Дуда назначен на пост руководителя Ленинки на пять лет. Продолжит ли он работать в Библиотеке иностранной литературы, неизвестно.

Исполнительный директор РГБ Владимир Гнездилов, проработавший в библиотеке почти 20 лет, последние два года занимал должность исполняющего обязанности гендиректора.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что поводом для увольнения Гнездилова стали «недоработки во многих вопросах».