Фонд «В защиту прав человека» потребовал от ФСИН по Белгородской области расследовать жалобы на пытки заключенных
Фонд «В защиту прав человека» потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Белгородской области расследовать жалобы на пытки заключенных в колонии. Об этом в блоге «Эха Москвы» сообщил исполнительный директор движения Лев Пономарев.
«Я также обратился к региональному уполномоченному по правам человека с просьбой незамедлительно вмешаться в ситуацию», — добавил правозащитник.
Пономарев рассказал, что 26 августа в фонд пришло письмо от родственников осужденных. «Им даже ни поесть, ни в туалет сходить, никуда не разрешают. Их все это время бьют за всякую фигню, избивают, что живого места нет. <…> Лицо все избитое, на теле тоже от шеи до колен все синее от ударов и от электрошокера», — говорится в сообщении.
Правозащитник рассказал, что направил в колонию адвоката, однако ему не удалось встретиться с заключенными: руководство ИК предоставило их отказы. В личной переписке с адвокатом заключенный рассказал, что осужденные запуганы начальством и не хотят жаловаться.
Тема пыток в российских колониях получила широкий общественный резонанс после публикации «Новой газетой» двух видео избиений заключенных в ярославской колонии №1. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил два уголовных дела, они объединены в одно производство. По первому делу под следствием находятся 12 человек, по второму — двое. Последних до 20 сентября арестовали 29 августа.