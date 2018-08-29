Украина выдвинула «Донбасс» Сергея Лозницы на «Оскар»

Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм «Донбасс» Сергея Лозницы на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает Интерфакс.

«Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания — люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами», — заявили в ведомстве.

91-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 в Лос-Анджелесе.

Фильм «Донбасс» посвящен жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

На Каннском фестиле картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд». Сергей Лозница не смог присутствовать на объявлении лауреатов, от его имени зачитали обращение, в котором он заявил, что выступает против войны и тирании, а также высказался в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.