Медведев назначил экс-начальника военной полиции заместителем министра спорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Сидоркевича заместителем министра спорта. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Назначить Сидоркевича Игоря Михайловича заместителем министра спорта Российской Федерации», — говорится в документе.

55-летний Сидоркевич работал начальником главного управления Военной полиции Минобороны, до этого он более десяти лет был сотрудником ФСБ.

Сидоркевич является чемпионом Европы и мира по самбо. С 1993 года он возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга, а также является вице-президентом Федерации дзюдо России.