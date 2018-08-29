США направили в ВТО запрос на консультацию по поводу пошлин России на американские товары
США направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультации по поводу введения Россией пошлин на ряд американских товаров, говорится на сайте организации. Запрос на консультацию является первым шагом в процедуре подачи иска.
По мнению Вашингтона, Россия нарушила ст. 1 и ст. 2 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.
Согласно первой статье, если государство вводит пошлины на определенный товар, то они должны распространяться на аналогичную продукцию из других стран-членов ВТО. Согласно второй статье, каждая договаривающаяся сторона предоставляет торговле других сторон равный благоприятный режим введения пошлин.
В Минэкономразвития заявили РИА Новости, что США «неверно интерпретируют меры, принятые Россией» и что Россия действует в рамках ВТО.
Ранее Россия ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40 процентов на ряд американских товаров, в том числе на строительно-дорожную технику, нефтегазовое оборудование, инструменты для металлов и другую продукцию. Этот шаг стал ответной мерой на введение Вашингтоном 10-процентных пошлин на алюминий и 25-процентных на сталь.