Голикова назвала стоимость предложений Путина по пенсионной реформе

Предложения об изменении некоторых пунктов пенсионной реформы, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время телеобращения, обойдутся бюджету России в дополнительные 4,4 трлн рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Вице-премьер рассказала, из чего складывается такая сумма:

Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63 — 3,6 трлн рублей

Досрочный выход на пенсию для тех, кто мог на нее уйти в 2019 и 2020 гг. — 490 млрд рублей

Надбавки для селян — 117 млрд рублей

Досрочный выход на пенсию при учете стажа — 57,4 млрд рублей

Увеличенное пособие по безработице для тех, кто почти достиг пенсионного возраста — 31,8 млрд рублей

Переквалификация — 30 млрд рублей

Льготы многодетным матерям — 29,5 млрд рублей

Сохранение действующего пенсионного возраста у народов Севера — 800 млн рублей

Согласно расчетам вице-премьера, в ближайшие шесть лет на предложенные президентом поправки необходимо выделить 756 млрд рублей, что отличается от суммы, названной министром финансов Антоном Силуановым. Он заявлял, что так называемое «смягчение» обойдется в 500 млрд рублей. В правительства пока не поясняли, почему расчеты у вице-премьера и министра финансов разошлись.

Ранее во время телеобращения к гражданам России Путин рассказал о своем видении пенсионной реформы. Он предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Мужчинам повышение возраста оставят согласно изначальному проекту Государственной думы, принятом в первом чтении, — до 65 лет.

Кроме того, президент предложил разрешить многодентым матерям выходить на пенсию досрочно: женщинам с тремя детьми на три года раньше срока, с четырьми детьми — на четыре года, у кого более пяти детей — как и раньше, то есть в 50 лет.

Это первое публичное высказываение Путина по поводоу пенсионной реформы с того момента, как она была озвучена правительством после инаугурации президента.