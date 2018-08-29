Новая газета

Сенцов

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Голикова назвала стоимость предложений Путина по пенсионной реформе

Общество

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Предложения об изменении некоторых пунктов пенсионной реформы, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время телеобращения, обойдутся бюджету России в дополнительные 4,4 трлн рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Вице-премьер рассказала, из чего складывается такая сумма:

  • Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63 — 3,6 трлн рублей
  • Досрочный выход на пенсию для тех, кто мог на нее уйти в 2019 и 2020 гг. — 490 млрд рублей
  • Надбавки для селян — 117 млрд рублей
  • Досрочный выход на пенсию при учете стажа — 57,4 млрд рублей
  • Увеличенное пособие по безработице для тех, кто почти достиг пенсионного возраста — 31,8 млрд рублей
  • Переквалификация — 30 млрд рублей
  • Льготы многодетным матерям — 29,5 млрд рублей
  • Сохранение действующего пенсионного возраста у народов Севера — 800 млн рублей

Согласно расчетам вице-премьера, в ближайшие шесть лет на предложенные президентом поправки необходимо выделить 756 млрд рублей, что отличается от суммы, названной министром финансов Антоном Силуановым. Он заявлял, что так называемое «смягчение» обойдется в 500 млрд рублей. В правительства пока не поясняли, почему расчеты у вице-премьера и министра финансов разошлись. 

Ранее во время телеобращения к гражданам России Путин рассказал о своем видении пенсионной реформы. Он предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Мужчинам повышение возраста оставят согласно изначальному проекту Государственной думы, принятом в первом чтении, — до 65 лет. 

Кроме того, президент предложил разрешить многодентым матерям выходить на пенсию досрочно: женщинам с тремя детьми на три года раньше срока, с четырьми детьми — на четыре года, у кого более пяти детей — как и раньше, то есть в 50 лет.

Это первое публичное высказываение Путина по поводоу пенсионной реформы с того момента, как она была озвучена правительством после инаугурации президента. 

 

Теги:
бюджет, пенсионная реформа, путин, россия
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