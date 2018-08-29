Центр помощи социально незащищенным детям оказался под угрозой закрытия из-за действий московских властей

Региональная общественная организация «Художественный центр «Дети Марии» для социально незащищенных детей в Москве оказалась под угрозой закрытия из-за действий московских властей, заявила замдиректора организации Юлия Лосева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, на помещение, выделенное префектурой ЦАО в Тверском районе Москвы еще в 2000 году, объявлен конкурс. Центр подал на него заявку, но ее не приняли. Возможности коммерческого найма помещения у «Детей Марии» нет.

«Конкурсная комиссия, которая состоит в основном из сотрудников управы и депутатов Тверского района, мотивировала это тем, что мы не работаем с жителями Тверского района, поэтому наша программа не соответствует условиям конкурса. Но это неправда», — сказала замдиректора организации.

Лосева рассказала, что организация бесплатно помогает детям-сиротам и выпускникам интернатов в их творческой реабилитации и социальной адаптации. Программы «Детей Марии» охватывают не только подопечных из интернатов, но и детей из социально незащищенных семей Тверского района, а также детей и подростков из обычных благополучных семей.

В организации заявляют, что не знают, «куда деваться», так является благотворительной и работает на пожертвования и деньги от небольших грантов. «Дети Марии» начали сбор подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о срочной помощи.