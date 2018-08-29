На Украине закрыли дело против экипажа судна «Норд»

На Украине закрыли административные дела о привлечении экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд» к ответственности, заявил РИА Новости руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», юристы которого представляют интересы рыбаков, Максим Могильницкий.

«Нам удалось доказать, что для привлечения к административной ответственности членов экипажа рыболовецкого судна "Норд" нет ровным счетом никаких оснований», — сказал адвокат.

По его словам, срок привлечения к административной ответственности подошел к концу, а пограничники так и не сумели доказать незаконность попытки пересечения границы. «Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют им вернуться домой», — оценил Могильницкий.

Напомним, 25 марта погранслужба Украины задержала сейнер «Норд», вышедшего в Азовское море для промысла тюльки. Судно зарегистрировано в Крыму, а у десяти членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи.

Девять из них оштрафовали за незаконное пересечение границы Украины. Сообщалось, что морякам не вернули российские паспорта, поскольку Украина считает их своими гражданами. Однако им разрешили покинуть сейнер, где из-за гнинения рыбы сложились антисанитарные условия.