Рассказавший об избиении в ярославской колонии Макаров пожаловался на издевательства

Заключенный ярославской колонии Евгений Макаров пожаловался адвокату на издевательства со стороны сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщили в фонде «Общественный вердикт».

По словам Макарова, на утренней поверке сотрудники колонии сняли сушащееся на решетке нижнее белье, положили на стол, а сверху на еще мокрое белье положили принадлежащую ему Библию.

«Заключенный стоял лицом к стене и не видел, кто из сотрудников колонии это сделал. Скорее всего, таким образом, Макарова хотели спровоцировать на агрессивные действия. Как рассказывает Макаров, рядом стоял сотрудник с включенным видеорегистратором, вероятно ожидая конфликта», — заявили в фонде.

Заключенный рассказал, что не может получить лекарства, так как на это требуется разрешение начальника колонии, которое «неделю как не рассмотрено».

Ранее «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, которая, предположительно, была сделана в конце 2016 года, сотрудники ФСИН заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками. На видео фигурируют те же сотрудники, что пытали заключенного Евгения Макарова.

СК возбудил еще одно уголовное дело о превышении полномочий против сотрудников ярославской колонии №1 после публикации видео.

Первое уголовное дело было возбуждено после публикации видеозаписи пытки над Макаровым, которая оказалась в распоряжении адвокатов «Общественного вердикта». Она была сделана в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.