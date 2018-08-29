Ходорковский прекратил финансирование «Центра управления расследованиями»

Бизнесмен Михаил Ходорковский объявил о прекращении поддержки «Центра управления расследованиями» (ЦУР). Об этом говорится в заявлении Ходорковского, опубликованном на сайте «МБХ Медиа».

«По результатам изучения всех доступных мне материалов и обсуждения результатов с опытными журналистами-расследователями, я пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера). Ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа», — говорится в заявлении.

Ходорковский также принял отставку главреда ЦУР Андрея Коняхина. В свою очередь Коняхин сказал, что «несет всю ответственность» за случившиеся. По его словам, он будет как независимый корреспондент искать тех, кто убили группу журналистов.

Спонсор ЦУР рассказал, что объявил награду в Центральноафриканской республике за информацию о преступлении и взял на себя компенсации родственникам погибших, а также оплатил транспортировку тел из ЦАР в Россию.

«Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему», — заявил бизнесмен.

Напомним, в конце июля стало известно об убийстве российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике, где те снимали документальный фильм о «ЧВК (прим. — частной военной компании) Вагнера» в рамках деятельности «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю.

По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».