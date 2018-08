Президент США Дональд Трамп обвинил интернет-компании Twitter, Facebook и Google в политической предвзятости, пишет Reuters.

По его словам, они несправедливо обращаются с консерваторами и республиканцами и пытаются незаконно заставить людей молчать. «Я считаю, что это очень серьезная проблема. Они действительно пытаются заставить молчать большую часть населения нашей страны. А эти люди не хотят молчать. Это неправильно. Это нечестно. Это может быть незаконным», — подчеркнул Трамп.

Позднее президент опубликовал в твиттере сообщение в адрес Google с хэштегом «прекратить предвзятость». Претензия заключалась в том, что ранее компания публиковала на домашней странице заявления экс-президента США Барака Обамы, а с приходом к власти Трампа перестала это делать.

Ранее Трамп обвинил Google в намеренной подтасовке новостей о нем. «Результаты поиска Google для Trump news показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ. Другими словами, у них это подстроено для меня и других, так что почти все истории и новости плохие», — заявил президент (цитата по РБК). В компании в ответ сообщили, что не используют поиск для формирования политической повестки.

Американский президент неоднократно критиковал многие издания, в том числе The New York Times, The Washington Post и CNN, за распространение «фейковых новостей».