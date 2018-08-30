Правительство Украины подготовило пакет санкций против 19 российских юрлиц из-за строительства Крымского моста

Правительство Украины решило внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) пакет санкций против 19 российских юридических лиц, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

В сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц упоминаются только пять из них: исполнитель по проектированию и строительству ООО «Стройгазмонтаж», его дочерняя компания «СГМ-Мост», главный проектировщик АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», а также субподрядчики ПАО «Мостотрест» и ООО «Портгидрострой».

В ведомстве заявили, что введение санкций против этих юридических лиц «сделает невозможным экономические отношения с Украиной» и позволит ограничить сотрудничество со странами Европейского союза (ЕС) и США.

31 июля ЕС ввел санкции против шести российских компаний, две из которых — ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж» — принадлежат бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

Крымский мост — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 км. Начавшееся в 2016 году строительство обошлось в 228,3 миллиарда рублей. Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто с обеих сторон Керченского пролива 16 мая 2018 года.