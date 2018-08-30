Журналист РБК Александр Соколов, осужденный по делу о референдуме «За ответственную власть», вышел на свободу

Журналист РБК Александр Соколов, осужденный по делу инициативной группы проведения референдума «За ответственную власть», вышел на свободу из исправительной колонии №1 в Чувашии. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на него самого.

Причиной освобождения стал новый закон, по которому день в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.

Соколов отметил, что заранее подал несколько ходатайств об освобождении согласно п. 13 ст. 397 УПК. 17 июля Ленинский районный суд Чебоксар отказал ему в первом ходатайстве в пересчете срока, а 17 августа было удовлетворено второе. Журналиста выпустили через 10 суток.

В августе 2017 года Тверской районный суд приговорил Александра Соколова к 3,5 годам в колонии общего режима. Других фигурантов дела Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша осудили на 4 года колонии, Юрий Мухин получил 4 года условно. Парфенов вышел на свободу 18 августа по тому же закону, что и Соколов.

По версии следствия, под предлогом организации и проведения референдума осужденные собирались продолжить деятельность созданной Мухиным организации «Армии воли народа» (АВН), которая в 2010 году была признана экстремистской и запрещена в России.

Фигуранты дела свою вину отрицали. Они утверждали, что намеревались провести референдум, который бы позволил гражданам оценивать работу всех должностных лиц и привлекать их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.